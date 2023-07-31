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Kayıp olarak aranıyordu, gölette cansız bedeni bulundu

31.07.2023 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl’de kayıp olarak aranan Hüseyin İlgi’nin (62), gölette cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayıp olarak aranıyordu, gölette cansız bedeni bulundu

Merkeze bağlı Arıcılar köyünde dün sabah evinden ayrılan Hüseyin İlgi’nin dönmemesi üzerine, yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaptığı arama çalışmalarında İlgi’nin kişisel eşyalarını Uzunsavat Göleti’nin kıyısında buldu.

Suya girdiği ihtimali üzerine bölgeye, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Arama Kurtarma, SAR Arama Kurtarma ekipleri ile Bitlis ve Diyarbakır'dan dalgıçlar sevk edildi. Gölette yapılan aramada, İlgi’nin cansız bedenine ulaşıldı.

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İlgi'nin cesedi, sudan çıkarılarak otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Bingöl kayıp

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