Kayıp Sedanur'un cansız bedeni bulundu (5)

ANNE VE BABA BAYILDI Kars'ın Kağızman ilçesinde ölü olarak bulunan Sedanur Güzel'in annesi Handan ve babası Abdullah Güzel, kızlarının öldürüldüğünden köye gelince haberdar oldu. Kızları kaybolduktan sonra bir televizyon programına katılmak için İstanbul'a giden aile, öğlen saatlerinde Kars'a döndü. Havalimanı'nda polisler tarafından önce ifadeleri alınan aile daha sonra köylerine döndü. Çift köye geldiklerinde sinir krizi geçirdi. Bayılan anne ve babaya ilk müdaheleyi köydeki sağlık ekipleri yaptı. Acılı ailenin feryatları yakınlarını ve köylüleri gözyaşına boğdu.



PARTNER Menemenci Karius