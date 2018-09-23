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Kayıp Sedanur'un ölü bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 15:22 | Son Güncelleme

Kars Valisi Rahmi Doğan: - "Sedanur kızımızla ilgili basında çıkan 'otopsi sonuçları açıklandı' bilgisi doğru değildir"

Kars Valisi Rahmi Doğan, Kağızman ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra ölü bulunan Sedanur Güzel'e ilişkin otopsi sonuçlarının açıklandığı bilgisinin doğru olmadığını bildirdi.

Vali Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Paslı köyünde kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesinin, dün köyün yaklaşık bir kilometre uzağında üzeri taşla örtülü bulunduğunu anımsattı.

Güzel'in cenazesine kaldırıldığı Erzurum'daki Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında otopsi yapıldığını belirten Doğan, sonuçların henüz açıklanmadığını söyledi.

Numunelerin incelenmesi için Van'a gönderildiğini dile getiren Doğan, "Sedanur kızımızla ilgili basında çıkan 'otopsi sonuçları açıklandı' bilgisi doğru değildir. Otopsi için alınan numuneler incelenmek için Van'a gönderilmiş olup neticelenince sonuçlar kamuoyuna açıklanacaktır." ifadelerini kullandı.

- Olay

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan Sedanur Güzel (9) kaybolmuştu. Köylülerle kırsalda yapılan arama çalışmalarından sonuç alamayan aile durumu jandarmaya bildirmişti.

JAK timleri, AFAD ekipleri ve UMKE görevlileri Güzel'in bulunması için arama çalışması başlatmıştı.

Çalışmalar sonucu Güzel'in cesedi, köyün 1 kilometre uzağında üzeri taşlarla örtülü bulunmuştu.

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Kağızman Kars Kars Valisi Rahmi Doğan Sedanur Güzel

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