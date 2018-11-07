Kayıp tanık 3 gün sonra adliye tuvaletinde ölü bulundu

Temizlikçilerin tuvaletin kapısını kilitli görünce, bozuk olduğunu düşünüp içeri girmediği belirtildi.
Olay Almanya'nın kuzeyindeki Kiel'de 29 Ekim'de meydana geldi.
Tanık sahte trafik kazalarıyla ilgili bir davada ifade verecekti ancak adı açıklanmayan tanık mahkeme salonuna gelmeyince hakim duruşmayı erteledi.
Mahkeme yetkililerinin duruşmaya gelmeyen tanığa iki gün telefonla ulaşmaya çalıştığı, 31 Ekim'in resmi tatil olması nedeniyle tanığın aranmadığı belirtildi.
Bir mahkeme görevlisinin tuvaletin kilitli olduğunu olayın yaşandığı Pazartesi günü fark ettiği, tatil sonrası tuvaletin hâlâ kilitli olmasından şüphelenip kapının altından bakınca ölü adamı gördüğü belirtildi.
Mahkemenin başkan vekili Beate Flatow, olaydan ders aldıklarını, güvenlik görevlilerinin bundan böyle halka açık tüm odaları ve özellikle tuvaletleri kontrol edeceğini söyledi.
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