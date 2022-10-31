Yer: Osmaniye! Hastane kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardılar

Edinilen bilgiye göre, ayak burkulması şikayetiyle Osmaniye Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası acil servis bölümüne gelen ismi öğrenilemeyen bir vatandaş ayakkabıları çamurlu olduğu için hastane kirlenmesin diye ayakkabılarını acil servisin kapısında çıkardı. Arkadaşına refakat eden vatandaş da aynı davranışta bulundu.

ÇAMURLU AYAKKABILARI ÇIKARIP FİLM ÇEKTİRMEYE GİTTİLER

O anlar anbean hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çamurlu ayakkabıları çıkardıktan sonra acilde kayıt yaptıran iki arkadaşın film çektirmeye gittiği görülüyor. Film sırası beklerken iki arkadaşın ayaklarının çıplak olduğunu fark eden hastane personeli de onlara giymeleri için galoş getiriyor.

(İHA)

