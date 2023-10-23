Kayıp yaşlı adamı arıyorlardı! Ölümü ile ilgili o detay ortaya çıktı

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 78 yaşındaki Ahmet A. isimli yaşlı adamın yakınlarının sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda ve ilanlarda 2 gün önce kaybolduğu bildirildi. Kaybolan Ahmet A., isimli şahıs için polis tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞ

Yapılan incelemelerde 78 yaşındaki Ahmet A., isimli yaşlı adamın çevreyolunda karşıdan karşıya geçmek isterken H.A., kontrolündeki otomobilin çarpması sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ortaya çıktı. (İHA)





