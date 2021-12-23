KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Meyvesi, kurusu ya da yağı fark etmiyor, o her şekilde çok faydalı! Kayısı çekirdeği yağının cilt ve saç için mucizevi etkileri neler?

Meyvesi, kurusu ya da yağı fark etmiyor, o her şekilde çok faydalı! Kayısı çekirdeği yağının cilt ve saç için mucizevi etkileri neler?

23.12.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde kozmetikten cilt bakımına hatta ev temizliğine kadar doğal yağlar sıkça tercih ediliyor. Bazı yağlar ise cilt ve saç bakımında artık gelenekselleşen kullanımlarıyla öne çıkıyor. Hem meyvesini hem kurusunu severek tükettiğiniz kayısının çekirdeğinden elde edilen yağın cilt ve saç bakımında da kullanıldığını biliyor muydunuz? Detaylar yazımızda.

Meyvesi, kurusu ya da yağı fark etmiyor, o her şekilde çok faydalı! Kayısı çekirdeği yağının cilt ve saç için mucizevi etkileri neler?

Kayısı çekirdeği yağı, kayısı çekirdeklerinden soğuk pres yöntemi ile elde edilen, içerisinde çeşitli mineral ve vitaminleri barındıran doğal bir yağ. Lifli yapısı, içerdiği A, E, K vitaminleri ve Omega 3, 6, 9 ile kayısı çekirdeği yağı cildiniz ve saçınızın ihtiyacı olan tüm bileşenleri barındırıyor. Gelin, cildinize parlaklık veren ve saçlarınızı güçlendiren kayısı çekirdeği yağının kullanım detaylarına göz atalım.

CİLDİNİZİN DAHA GENÇ VE PARLAK GÖRÜNMESİNİ SAĞLAYIN

  • Kayısı çekirdeği yağının en önemli faydası, cilde yumuşaklık ve parlaklık kazandırması olabilir.

  • Barındırdığı A, E vitaminleri ve Omega 3, 6, 9 ile cildinizin sıkılaşmasını sağlar.

  • Ciltte zamanla meydana gelen ince çizgi ve kırışıklıkları onarır.

  • Selülit, egzama, sedef ve akne oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

  • Emziren kadınlar, meme uçlarında oluşan kuruma ve çatlamayı kayısı çekirdeği yağı ile önleyebilir.

  • Topuk, ayak tabanı ve parmakları yumuşatarak ayaklarınızı soğuk havadan kaynaklı çatlamalara karşı korur.

  • Ciltte oluşan yara ve yanıkları tedavi etmeye yardımcı olur. Tüm cilt tiplerinde kullanılabilir.

  • Düzenli kullanımda göz altı şişlik ve morlukları ile mücadele etmenizi sağlar.

GÜÇSÜZ VE CANSIZ SAÇLARA ELVEDA DEYİN

  • Hava kirliliğinden, saçlara sık işlem uygulamaktan ve yetersiz beslenmekten yıpranan saçları onarmak için kayısı çekirdeği yağı kullanabilirsiniz.

  • Yağ, saçlarınıza parlaklık verir ve doğal nem dengesini sağlayarak canlı görünmelerini sağlar.

  • Kayısı çekirdeği yağını ciltte ve saç diplerinde tıkanma yapma ihtimaline karşı seyrelterek kullanmalısınız.

  • Seyreltilmeden kullanılırsa saçlarda yağlanmaya sebep olabilir.

  • Kullandığınız saç bakım ürünlerine ya da şampuanınıza birkaç damla damlatarak kullanabilirsiniz.

  • Saç diplerine uygulanan kayısı çekirdeği yağı egzama ve kepek sorununa iyi gelir.

  • İçerdiği E vitamini sayesinde saç uçlarınızı onararak saçlardaki kırıkları ortadan kaldırır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
PARTNERDizi aşkı gerçek olduDizi aşkı gerçek oldu
Yemek yaparken mutlaka elinizin altında olsunYemek yaparken mutlaka elinizin altında olsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kemal Sunal'ın partneri yıllara meydan okuyor! Hâla çok güzel

Kemal Sunal'ın partneri yıllara meydan okuyor! Hâla çok güzel

Tepki çekti! "Hepimiz ölelim! Hayvanlar yaşasın"

Tepki çekti! "Hepimiz ölelim! Hayvanlar yaşasın"

14 yaş küçük aşkıyla sarmaş dolaş pozunu paylaştı!

14 yaş küçük aşkıyla sarmaş dolaş pozunu paylaştı!

Usta sanatçı Faruk Tınaz hayatını kaybetti

Usta sanatçı Faruk Tınaz hayatını kaybetti

Aleyna Tilki 2 çocuk babası evli iş adamıyla görüntülendi!

Aleyna Tilki 2 çocuk babası evli iş adamıyla görüntülendi!

Verimli bir gün olabilir

Verimli bir gün olabilir

İlginizi Çekebilir

Evde de salına salına gezmek isteyenlere...

Evde de salına salına gezmek isteyenlere...

İlişkilerde kıskançlık duyguları gündeme gelebilir

İlişkilerde kıskançlık duyguları gündeme gelebilir

Bu sonbahara damga vuran aşırı cool süveterler

Bu sonbahara damga vuran aşırı cool süveterler

Kuaför maliyetine son! Bu saç boyaları evde hazırlanıyor

Kuaför maliyetine son! Bu saç boyaları evde hazırlanıyor

Ani öfke patlamalarına dikkat!

Ani öfke patlamalarına dikkat!

İştahla yiyoruz ama ölüme götürüyor!

İştahla yiyoruz ama ölüme götürüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.