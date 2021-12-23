Meyvesi, kurusu ya da yağı fark etmiyor, o her şekilde çok faydalı! Kayısı çekirdeği yağının cilt ve saç için mucizevi etkileri neler?

Kayısı çekirdeği yağı, kayısı çekirdeklerinden soğuk pres yöntemi ile elde edilen, içerisinde çeşitli mineral ve vitaminleri barındıran doğal bir yağ. Lifli yapısı, içerdiği A, E, K vitaminleri ve Omega 3, 6, 9 ile kayısı çekirdeği yağı cildiniz ve saçınızın ihtiyacı olan tüm bileşenleri barındırıyor. Gelin, cildinize parlaklık veren ve saçlarınızı güçlendiren kayısı çekirdeği yağının kullanım detaylarına göz atalım.

CİLDİNİZİN DAHA GENÇ VE PARLAK GÖRÜNMESİNİ SAĞLAYIN

Kayısı çekirdeği yağının en önemli faydası, cilde yumuşaklık ve parlaklık kazandırması olabilir.

Barındırdığı A, E vitaminleri ve Omega 3, 6, 9 ile cildinizin sıkılaşmasını sağlar.

Ciltte zamanla meydana gelen ince çizgi ve kırışıklıkları onarır.

Selülit, egzama, sedef ve akne oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

Emziren kadınlar, meme uçlarında oluşan kuruma ve çatlamayı kayısı çekirdeği yağı ile önleyebilir.

Topuk, ayak tabanı ve parmakları yumuşatarak ayaklarınızı soğuk havadan kaynaklı çatlamalara karşı korur.

Ciltte oluşan yara ve yanıkları tedavi etmeye yardımcı olur. Tüm cilt tiplerinde kullanılabilir.

Düzenli kullanımda göz altı şişlik ve morlukları ile mücadele etmenizi sağlar.

GÜÇSÜZ VE CANSIZ SAÇLARA ELVEDA DEYİN

Hava kirliliğinden, saçlara sık işlem uygulamaktan ve yetersiz beslenmekten yıpranan saçları onarmak için kayısı çekirdeği yağı kullanabilirsiniz.

Yağ, saçlarınıza parlaklık verir ve doğal nem dengesini sağlayarak canlı görünmelerini sağlar.

Kayısı çekirdeği yağını ciltte ve saç diplerinde tıkanma yapma ihtimaline karşı seyrelterek kullanmalısınız.

Seyreltilmeden kullanılırsa saçlarda yağlanmaya sebep olabilir.

Kullandığınız saç bakım ürünlerine ya da şampuanınıza birkaç damla damlatarak kullanabilirsiniz.

Saç diplerine uygulanan kayısı çekirdeği yağı egzama ve kepek sorununa iyi gelir.

İçerdiği E vitamini sayesinde saç uçlarınızı onararak saçlardaki kırıkları ortadan kaldırır.



