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Kayısıdan bu kez pizza yapıldı: "İlk başta soğuk bakanların tattıktan sonra fikirleri çok değişiyor"

28.07.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya kayısısı ile yapılan ürünlere bir yenisi daha eklendi. Reçeli, çikolatası, döneri ve kebabı yapılan Malatya kayısısı bu kez pizza oldu. Pizza, Malatya kayısısı çeşitlerinden ve yöreye has ceviz ile bademden yapıldı. Kayısıdan pizzayı hazırlayan işletmeci, "Malatya’da yeni ürün olarak ne yapabiliriz derken pizza aklımıza geldi. İlk başta soğuk bakanların tattıktan sonra fikirleri çok değişiyor" dedi.

Kayısıdan bu kez pizza yapıldı: "İlk başta soğuk bakanların tattıktan sonra fikirleri çok değişiyor"

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) tescilli sayılı ürünlerinden biri olan kent ekonomisine ciddi katkı sunan ve birçok ailenin geçim kaynağı olan Malatya kayısısı ile yapılan ürünlere bir yenisi daha eklendi. Reçelden, çikolataya, dönerden kebaba kadar bir çok ürünü yapılan Malatya kayısısı bu sefer de pizza oldu. Bir işletmeci Malatya kayısısı çeşitlerinden ve yöreye has ceviz ile bademden pizza yaparak tüketicinin beğenisine sundu.

4 nesildir kayısı işletmeciliği yapan işletmeci, kayısının katma değerini ve ürün çeşitliliğini arttırmak adına Malatya’ya ait natürel ürünlerin de yer aldığı kayısılı pizza yapmaya karar verdiklerini belirtti. Güzel, “Biz dört nesildir kayısıcıyız. Yeni ürünler yapmaya çalışıyoruz. Şuan yaptığımız pizza ile kayısı haricinde Malatya’nın diğer katma değer ürünlerine de değer katmak. Bunu daha farklı daha çeşitli ve katma değerli ürün oluşturmak için yaptık. Ürünümüzü şuan sunuma başladık. Tadımlar başladı. İnsanlardan çok olumlu ve çok güzel sonuçlar almaya başladık. Özellikle ürünlerimizin yerel olması sebebiyle daha lezzetli ve daha güzel ürünler” ifadelerini kullandı.

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"MALATYA’DA YENİ ÜRÜN OLARAK NE YAPABİLİRİZ DERKEN PİZZA AKLIMIZA GELDİ"

Kayısılı pizza fikrinin nasıl ortaya çıktığı hakkında bilgi veren işletmeci, “Pizzamızın özelliği özel bir hamurumuz geçmişten gelen bir lezzet. Bizim çocukluğumuzda köye gittiğimiz babaannemiz özellikle kış gecelerinde pizza şeklinde değil de daha yöresel bir şekilde katmere benzer bir ürün yapıp bize sunardı. Biz de çok beğenerek yerdik. Çocukluğumuzda çok dikkatimizi çekmişti. Kayısılı pizza yapmaya oradan esinlendik. Malatya’da yeni ürün olarak ne yapabiliriz derken pizza aklımıza geldi. Pizza hamurunu nasıl lezzetli yapabiliriz diye yaklaşık 2 ay hamur çalışmaları yaptık. Sonrasında ise cevizimiz, kayısı çekirdeğimiz, yerli bademimiz tamamen yerel ve yöresel ürünleri baz alarak ürünlerimizi oluşturduk” şeklinde konuştu.

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"İLK BAŞTA SOĞUK BAKANLARIN TATTIKTAN SONRA FİKİRLERİ ÇOK DEĞİŞİYOR"

Pizzanın müşterilerden tarafından beğenildiğine de değinen işletmeci, “Pizza denilince akla gelen sebze ve et ağırlıklı bir yiyecek geliyor. Kayısılı pizza fikrine ilk başta soğuk bakanlar tattıktan sonra fikirleri çok değişiyor. Şuana kadar yiyenlerin hepsinden olumlu sonuç aldık. Talep de oluştu. Şuan satışa başladık” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
malatya kayısı
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