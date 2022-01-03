Kaykaylı genç ölümden kıl payı kurtuldu!

Olay, Pamukkale ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesinde meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu anlarda bir otomobilin yan kısımlarına tutunan 2 genç paten ve kaykayla seyahat etmeye çalıştı. O anlarda durumu fark ederek otomobilin arkasından gelen diğer sürücüler yavaşladı.

BİR ANDA YERE DÜŞTÜ

Hızlarını arttırdıkları anda otomobili bırakan gençlerden biri yere düşerek, kafasından aldığı darbe ile hafif yaralandı. O sırada arkadan otomobille gelen bir vatandaş ise düşme anını cep telefonu ile an be an kaydetti.

SÜRÜCÜLERİN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

Arkadan gelen otomobillerin hızlı olmaması ise başka bir faciayı önledi. Yere düşen gencin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından gence yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA

