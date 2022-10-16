2022 İçişleri Bakanlığı’na alınacak 100 kaymakam alımı için sınav bugün gerçekleştirildi. Kaymakamlık sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Sonuçlar, ÖSYM üzerinden kontrol edilecek. Peki Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Kaymakamlık Sınavı mülakatları ne zaman? İşte merak edilenler...

2022 KAYMAKAMLIK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Kaymakamlık sınavı sonuçları 10 Kasım’da açıklanacak. Sınav sonuçları, ÖSYM'nin, 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden duyurulacak. Adaylar ÖSYM'nin sonuç sayfasına T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapacak.

KAYMAKAMLIK SINAVI MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

İlk 800 aday ve 800. adayla aynı puanı alan diğer adayların sınav sonuç bilgisinde “İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihleri İçişleri Bakanlığı tarafından bildirilecektir.”, 70 ve daha yüksek puan alan ancak kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde “Kontenjan nedeniyle mülakata çağrılmadınız.”, 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise “Kazanamadınız.” ibaresi yer alacak. Mülakat tarihleri İçişleri Bakanlığı tarafından sonuçların açıklanmasının ardından duyurulacak.

