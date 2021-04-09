Kayseri'de 30 girişli 2 bin yıllık yeraltı şehri bulundu! Bin 300 metre uzunluğunda

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy ve beraberindeki heyetyer altı şehrinin bulunduğu Melikgazi ilçesi Büyükbürüngüz Mahallesi'nde 2 yıl önce araştırma yaptı. 30 girişi bulunan bin 300 metre uzunluğundaki, 2 bin yıllık yeraltı şehri keşfedildi.Temizlik ve aydınlatma çalışmalarının yapılmasının planlandığı yer altı şehrindeki çalışmalara pandemi engel oldu.

'ÇOK HEYECANLANDIK'

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, "Yeraltı şehirleri dikey ve yatay olarak ikiye ayrılır. Kapadokya'daki yer altı şehirleri geniş hacimli ve dikey yeraltı şehirleri iken Kayseri'dekiler ise, yatay olarak uzundur. Mahalle dışında yaptığımız ölçümlerin ardından mahalle içinde yaptığımız çalışmalarda 'Aymanlı' adını verdiğimiz yeraltı şehrine ulaştık. Ölçüm yaptığımızda çok heyecanlandık; çünkü ilk aks ölçüsü bin 300 metreydi. Daha yer altı şehrinin kollarının ve diğer iki aksını ölçtüğümüzde daha uzun yer altı şehrinden bahsetmek mümkün" diye konuştu.