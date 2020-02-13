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Kayseri'de 7 kişilik aile yedikleri yemekten zehirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 00:15 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, yedikleri yemekten zehirlenen 7 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de 7 kişilik aile yedikleri yemekten zehirlendi

Olay, saat 21.30 sıralarında Yahyalı ilçesi Balcıçakırı Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı aileden Ali Akgün (37), Halime Akgün (36), Rabia Akgün (15), Ömer Faruk Akgün (13), Duran İrem Nur Akgün (4), Firdevs Akgün (3) ve Muhammed Yusuf Akgün (1), iddiaya göre yedikleri akşam yemeğinden sonra bulantı ve kusma rahatsızlığı yaşadı.

7 kişilik aile, ihbar sonrası olay yerine gelen ambulanslarla Yahyalı Devlet Hastanesi Acil Servis'ine kaldırıldı. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, akşam yemeğinde sulu et yemeği yedikleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Yahyalı zehirlenme

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