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Kayseri'de cezaevi nakil aracı devrildi! 1 mahkum öldü, 13 yaralı

30.04.2023 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri-Malatya yolunda cezaevi nakil aracının şarampole devrildiĝi kazada 1 mahkum öldü, 7'si askeri personel 13 kişi yaralandı.

Kayseri'de cezaevi nakil aracı devrildi! 1 mahkum öldü, 13 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Kayseri-Malatya yolunun 106’ncı kilometresi Yukarıkızılçevlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hakan K. idaresindeki cezaevi nakil aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araç içinde bulunan mahkum Abdullah Kaynar öldü, 7’si askeri personel 13 kişi yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazada yaşamını yitiren mahkum Abdullah Kaynar’ın cenazesi ise otopsisi yapılmak üzere Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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