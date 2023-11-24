HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayseri'de çifte cinayet! Kavgada silahlar konuştu

Kayseri'de çifte cinayet! Kavgada silahlar konuştu

24.11.2023 22:37 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu kişiler arasındaki kavgada silahlar konuştu. 2 kişi vurularak hayatını kaybetti.

Kayseri'de çifte cinayet! Kavgada silahlar konuştu

Edinilen bilgiye göre, Gevhernesibe Mahallesi Gür Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın son katında meydana gelen olayda, yabancı uyruklu şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı.

c

OLAY SORUŞTURULUYOR

Silahın da kullanıldığı kavgada Muhammed Alhalaf ve Ahmet Alhalaf, silahla vuruldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede şahısların hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, evde inceleme yaptı. Ölen şahısların cansız bedenleri de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Polis ekipleri de olaya karışan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da KYK yurdunda kahreden olay! Üniversite öğrencisi Elif banyoda ölü bulunduSamsun'da KYK yurdunda kahreden olay! Üniversite öğrencisi Elif banyoda ölü bulundu
Kayıp olan anne ve 2 çocuğun cesetleri toprağa verildi! Korkunç detaylar...Kayıp olan anne ve 2 çocuğun cesetleri toprağa verildi! Korkunç detaylar...
Rüşvet operasyonunda 18 polis tutuklandıRüşvet operasyonunda 18 polis tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri
En Çok Okunan Haberler
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de!

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Görüntüler şoke etti! Cinsel taciz, çocuk pornografisi...

Görüntüler şoke etti! Cinsel taciz, çocuk pornografisi...

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kan donduran olay! Yardım ettiğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

Kan donduran olay! Yardım ettiğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

Evini basıp yüzüne deterjan atarak gözlerini kör etti

Evini basıp yüzüne deterjan atarak gözlerini kör etti

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.