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  4. Kayseri'de çocuk parkını benzin döküp yaktılar!

Kayseri'de çocuk parkını benzin döküp yaktılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 13:08 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, benzin dökerek, çocuk parkını ateşe verdi. Alevler, itfaiye ekiplerince yarım saatte söndürülürken, yanan oyun araçları, kullanılamaz hale geldi. Muhtar Şeref Yılmaz, parkın yakılmasına tepki göstererek, "İnsanlar neden çocukların oynadığı parkı yakar? Yetkililerimiz bize yardım etsin" dedi.

Kocasinan'a bağlı Argıncık Kayabaşı Mahallesi'ndeki Doğu Sanayi Parkı'na gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, saat 10.30 sıralarında benzin dökerek, yangın çıkardı.

Alevler, oyun araçlarını sararken, yangını görenler, itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine parka gelen itfaiye görevlileri, yangını saat 11.00 sıralarında söndürdü. Yangın sırasında parkta kimsenin olmadığı öğrenilirken, benzin döküp, ateşe veren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Muhtar Şeref Yılmaz, parkın yakılmasına tepki göstererek, "İnsanlar neden çocukların oynadığı parkı yakar? Yetkililerimiz bize yardım etsin" dedi.

Gökçe Aydemir (10) ise daha önce de aynı parkın yakıldığını belirterek, korktuklarını söyledi.

Mahalle sakinleri de ise parkı ateşe verenlerin yakalanmasını istediklerini dile getirdi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri çocuk parkı Kocasinan yangın

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