SARIZ KAYSERİ'DE DEPREM! 22 Ağustos 2023 Sarız Kayseri'de deprem mi oldu? 4.7'lik sarsıntı Kahramanmaraş'tan da hissedildi

Kayseri'de deprem meydana geldiği aktarıldı. AFAD saat 13.17 sıralarında gerçekleşen depremin şiddetini 4.7 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi arama motorlarında sorgulanıyor. İşte sarsıntıya ilişkin yapılan açıklama ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan 22 Ağustos 2023 son depremler listesi...

KAYSERİ'DE DEPREM

Kayseri'nin Sarız ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu.

Deprem saat 13.17 sıralarında gerçekleşti.

Sarsıntının 7.06 km derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.

Kandilli Rasatahanesi'nden yapılan açıklamada da depremin şiddeti 4.7 olarak belirtildi.

Derinlik bilgisi ise 4.8 km olarak paylaşıldı.

Korkutan deprem, Kahramanmaraş ve Kayseri'nin çevresindeki diğer illerden de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN KAYSERİ DEPREMİ AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, depreme ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Kayseri İli Sarız ilçesinde saat 13.17’de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

SON DEPREMLER LİSTESİ (22 AĞUSTOS 2023 SALI)

2023.08.22 13:17:33 38.4373 36.6917 4.8 -.- 4.8 4.7 KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) REVIZE01 (2023.08.22 13:17:33)

2023.08.22 13:10:29 37.6873 38.0108 10.6 -.- 1.9 -.- DOGANKAYA-BESNI (ADIYAMAN) İlksel

2023.08.22 13:00:16 35.3937 33.1378 10.9 -.- 1.1 -.- KIBRIS-GUZELYALI REVIZE01 (2023.08.22 13:00:17)

2023.08.22 12:48:15 38.1825 32.2787 0.0 -.- 1.4 -.- SAHOREN-KADINHANI (KONYA) İlksel

2023.08.22 12:35:32 38.3882 37.3885 8.6 -.- 2.2 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.22 12:25:01 35.3237 33.6768 0.0 -.- 2.0 -.- KIBRIS-BESPARMAK İlksel

2023.08.22 12:23:40 40.4383 29.1480 0.0 -.- 1.2 -.- GEMLIK (BURSA) İlksel

2023.08.22 12:20:55 37.8288 26.7125 6.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.08.22 11:56:54 36.2852 33.7313 0.0 -.- 1.3 -.- KIRTIL-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2023.08.22 10:44:33 38.4502 27.2002 2.8 -.- 1.1 -.- BORNOVA (IZMIR) İlksel

2023.08.22 10:07:22 37.2168 36.9302 5.3 -.- 1.8 -.- NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.08.22 10:02:23 38.4875 37.5252 8.1 -.- 1.8 -.- KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.08.22 09:42:12 39.0728 27.5863 0.0 -.- 2.0 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel

2023.08.22 09:31:35 35.0133 25.2425 5.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.08.22 09:30:56 36.9720 27.6183 5.0 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.08.22 09:09:32 36.8677 27.5532 21.4 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.08.22 09:06:53 36.9663 27.6258 7.7 -.- 3.3 3.3 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.08.22 08:59:12 37.7782 36.5723 5.6 -.- 2.2 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.22 08:42:01 38.3143 36.2925 5.0 -.- 1.7 -.- ELEMANLI-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel

2023.08.22 08:41:17 38.4128 37.5330 2.9 -.- 2.2 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.08.22 08:28:45 39.0798 36.0513 5.0 -.- 2.2 -.- TATILI-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel

2023.08.22 07:54:43 38.3097 36.5032 7.1 -.- 1.7 -.- DAYOLUK-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.08.22 07:17:01 37.0928 28.3068 11.4 -.- 1.3 -.- KUYUCAK-(MUGLA) İlksel

2023.08.22 07:16:37 38.4587 37.4068 19.5 -.- 1.5 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.08.22 06:42:29 38.0857 36.9705 4.4 -.- 3.5 3.4 KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.22 06:36:19 37.1410 37.0467 2.3 -.- 1.3 -.- BAYATLI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2023.08.22 06:31:43 38.4552 37.5008 2.1 -.- 1.6 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.08.22 06:22:38 38.5015 39.5730 10.2 -.- 2.2 -.- GEZIN-MADEN (ELAZIG) İlksel

2023.08.22 06:13:17 38.1632 38.1295 6.8 -.- 2.1 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.08.22 06:07:26 38.4463 37.4348 5.0 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.08.22 06:03:52 38.5500 39.4190 11.8 -.- 1.6 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel

2023.08.22 06:01:17 38.0055 36.3768 5.3 -.- 2.1 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.22 05:49:52 37.1100 36.7563 5.7 -.- 1.4 -.- ELBISTANHUYUGU-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel

2023.08.22 05:24:10 37.9015 36.6977 4.5 -.- 2.6 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.22 05:23:13 38.9952 40.3905 16.0 -.- 1.5 -.- KARTAL-(BINGOL) İlksel

2023.08.22 05:17:50 38.0590 27.0822 6.9 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.08.22 05:14:30 37.1397 28.3325 8.3 -.- 1.2 -.- DOGAN-(MUGLA) İlksel

2023.08.22 05:14:00 37.9737 36.2938 5.0 -.- 2.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.22 05:13:12 38.3497 27.2395 5.0 -.- 1.1 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.08.22 04:34:12 37.0057 36.4153 3.5 -.- 2.1 -.- YARPUZ-(OSMANIYE) İlksel

2023.08.22 04:19:43 38.5637 38.0728 5.0 -.- 2.0 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel

2023.08.22 04:18:21 37.7912 35.3110 3.6 -.- 2.2 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel

2023.08.22 04:13:17 37.9653 27.1488 7.5 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.08.22 04:01:00 38.0170 38.7147 18.0 -.- 1.5 -.- SUBASI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.08.22 03:48:07 41.2372 29.7443 12.0 -.- 1.5 -.- KARACAKOY-SILE (ISTANBUL) İlksel

2023.08.22 03:40:52 39.3685 26.2180 5.0 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.08.22 02:32:48 40.6418 35.5025 3.2 -.- 1.8 -.- KOYCEGIZ-(AMASYA) İlksel

2023.08.22 01:40:45 38.3820 37.5133 2.6 -.- 1.2 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.08.22 01:28:58 36.6275 34.8895 5.4 -.- 1.6 -.- TUZLA ACIKLARI-ADANA (AKDENIZ) İlksel

2023.08.22 01:25:13 38.1452 37.2608 5.5 -.- 1.4 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.22 00:38:08 37.5185 38.7678 7.0 -.- 2.0 -.- OVACIK-HILVAN (SANLIURFA) İlksel

2023.08.22 00:37:46 37.9137 36.6010 3.8 -.- 1.5 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.22 00:29:16 39.3642 26.1735 6.4 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.08.22 00:22:15 38.4412 37.5140 5.0 -.- 1.3 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.08.22 00:17:24 38.1047 38.4997 5.3 -.- 2.2 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.08.22 00:08:13 38.5513 37.3795 5.0 -.- 1.1 -.- BASDIREK-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.08.22 00:04:43 38.3282 27.2017 1.2 -.- 2.2 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

