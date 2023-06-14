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Kayseri’de fabrika yangını 1 saatte söndürüldü

14.06.2023 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde sünger fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması ile söndürüldü.

Kayseri’de fabrika yangını 1 saatte söndürüldü

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 16. Cadde üzerinde bulunan bir sünger fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

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1 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Yangından etkilenen 1 kişi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Polis ekipleri maddi hasarın oluştuğu fabrikada inceleme yaptı.

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Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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