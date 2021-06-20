Kayseri'de feci kaza! 8 yaşındaki çocuk duvarın altında kaldı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Turgut Reis Mahallesi Gürleyen Cadde üzerinde meydana gelen kazada M.H.D. (24) idaresindeki otomobil ile Ö.Ö. (19) idaresindeki kaza yaptı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlardan biri, bir apartmanın bahçe duvarına çarptı.

YIKILAN DUVARIN ALTINDA KALDI

Kaza esnasında bahçede oyun oynayan A.A.(8), yıkılan duvarın altında kalarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Duvarın altından çıkarılan yaralı çocuk, sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

