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Kayseri'de hareketli saatler! 3 polis ile 1 bekçiyi bıçakladı, vurularak etkisiz hale getirildi

19.11.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bipolar bozukluğu hastası bir kişi evde sinir krizi geçirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, şahsın saldırgan tavırları nedeniyle polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerine saldırıp 3 polis ve 1 bekçiyi bıçakla yaralayan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi.

Kayseri'de hareketli saatler! 3 polis ile 1 bekçiyi bıçakladı, vurularak etkisiz hale getirildi

Kayseri'de, bipolar bozukluğu (psikolojik-psikiyatrik bir rahatsızlık) hastası İ.T., tedavisi için sağlık ekiplerine yardım eden 3 polis memuru ile 1 bekçiyi bıçakla yaraladı. i.T., polis ekiplerince tabancayla vurularak, etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

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Olay, saat 22.15 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Önder Sokaktaki 3 katlı binada meydana geldi.

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İddiaya göre, bipolar bozukluğu hastası İ.T, sinir krizi geçirdi. Yakınları tedavi için sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İ.T.'nin saldırgan tavırları nedeniyle polis ekiplerinden yardım istedi. İhbar sonrası olay yerine gelen polis ve bekçiler sağlık ekiplerine yardım etmek istediği sırada, İ.T eline geçirdiği bıçakla polis memuru T.A., A.K. ve M.A. ile bekçi F.D.'yi yaraladı.

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VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis ve bekçiyi yaralayan İ.T, polis ekiplerince tabancayla vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen çok sayıda ambulans ile yaralı polis memurları, bekçi ve saldırgan İ.T, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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bekçi polis Kayseri bıçaklı saldırı bipolar bozukluğu

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