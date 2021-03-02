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Kayseri'de iki kişi evlerinde ölü bulundu

02.03.2021 17:43 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de iki kişi evlerinde ölü bulundu

Kayseri’de 80 yaşındaki Cevdet Ç. ve 77 yaşındaki İsmet Ö. evlerinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi 3541. Sokakta 80 yaşındaki Cevdet Ç. yakınları tarafından hareketsiz vaziyette bulundu.

KAFASINDA YARA İZLERİ BULUNDU

Çağrılan 112 ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cevdet Ç.’nin hayatını kaybettiği ve kafasında yara izleri olduğu belirlendi.

Cevdet Ç.’nin cenazesi polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrasında morga kaldırıldı.

Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Hilal Caddesi Çiğdem Apartmanı’nda ise evde tek başına olan 77 yaşındaki İsmet Ö., ölü olarak bulundu. İsmet Ö.’nün cenazesi polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrasında morga kaldırıldı.

Polis ekipleri her iki olayla ilgili olarak işlem başlattı. (İHA)

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