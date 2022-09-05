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Kayseri'de intikam cinayeti! 'Aslan gibi yatıp çıkarsın oğlum'

05.09.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de meydana gelen korkunç cinayette oğlunu öldüren kişinin ağabeyini öldüren baba ile birlikte 4 kişi adliyeye sevk edildi. Pişman olduğunu belirten katil zanlısı baba, "Pişmanım. Beni hep tahrik etti" dedi. Öte yandan dün cinayete kurban giden H.K.'nin, 17 Ağustos'ta cinayeti işleyen kardeşiyle fotoğrafını paylaştığı, söz konusu fotoğrafa ise "Aslan gibi yatıp çıkarsın oğlum. Seneler gözünü korkutmasın. Başını dik tut. Sen gerekeni yaptın" dediği ortaya çıktı.

Kayseri'de intikam cinayeti! 'Aslan gibi yatıp çıkarsın oğlum'

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Kayseri'nin Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi üzerinde meydana gelen olayda B.B., araç içinde bulunan H.K.'ya ateş açtı. Şüpheli şahıs olayın ardından kaçarken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede H.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alırken, şüpheli B.B. polis merkezine giderek teslim oldu. H.K.'nın cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Ekipler, yaptıkları çalışmada B.B.'nin 17 Ağustos'ta çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Y.E.B.'nin babası olduğu, cinayete kurban giden H.K.'nin ise o cinayetin şüphelisi olan H.K.'nın ağabeyi olduğunu tespit etti.

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"ÇOK PİŞMANIM AMA BENİ TAHRİK ETTİ"

Olayın ardından suç aletiyle birlikte teslim olan baba B.B. ile birlikte kayınları A.Y., M.Y. ve B.B.'nin oğlu Y.E.B.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Bu sırada gazetecilerin 'pişman mısınız' sorusuna B.B., "Pişmanım. Beni hep tahrik etti. Tahrik ettikleri için bu oldu" dedi.

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"ASLANLAR GİBİ YATARSIN OĞLUM, SEN BAŞINI DİK TUT"

Öte yandan, dün cinayete kurban giden H.K.'nin 17 Ağustos'ta cinayeti işleyen ve cezaevine giren kardeşi ile olan fotoğrafını sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı. "Aslan gibi yatıp çıkarsın oğlum. Seneler gözünü korkutmasın. Başını dik tut. Sen gerekeni yaptın" yazdığı görüldü.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sen gerekeni yaptın diye paylaşım yaparsan sosyal medya da, canı yanan baba da işte böyle gereğini yapar kendince. Kendi ipini kendi çekmiş, yazık ki yazık, Allah akıl fikir versin bu tip insanlara..

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