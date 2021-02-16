Kayseri'de işçi servisi devrildi! Yaralılar var

Kaza, sabah saatlerinde Kayseri-Niğde karayolunun 24'üncü kilometresindeki Semerkent mevkiinde meydana geldi. Bahri Y.'nin (61) yönetimindeki işçi servisi, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Kazada, sürücü Bahri Y. ile birlikte işçiler Erdem B., Ragıp Hakan E., Mustafa K., Coşkun A., Mustafa İ., Barış C., Ahmet A., Bekir K. ve İsmail N. yaralandı.
Yaralılar, çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: DHA