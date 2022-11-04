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  4. Kayseri'de işçi servisi direğe çarptı: 2'si ağır 9 yaralı

Kayseri'de işçi servisi direğe çarptı: 2'si ağır 9 yaralı

04.11.2022 01:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi servisi, sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada 2’si ağır 9 kişi yaralandı.

Kayseri'de işçi servisi direğe çarptı: 2'si ağır 9 yaralı

Kaza dün akşam saatlerinde Melikgazi'ye bağlı İnecik Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. B.E.H. yönetimindeki işçi servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sinyalizasyon direğine çarptı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazada, şoför ile birlikte M.K., H.Ö., A.Ö., H.Y., N.T.S., M.H., S.T. ve İ.O. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılarda itfaiyenin yardımı ile servisten çıkarıldı. Ambulanslar ile hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

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Geniş çapta maddi hasarın meydana geldiği serviste çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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trafik kazası Kayseri

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