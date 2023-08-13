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Kayseri'de kıraathaneye silahlı saldırı! 1'i polis 2 kişi yaralandı

13.08.2023 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kıraathaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda biri polis memuru 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de kıraathaneye silahlı saldırı! 1'i polis 2 kişi yaralandı

İddiaya göre, Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'taki bir kıraathaneye elinde tüfekle gelen A.T., beraberindeki M.T. ile birlikte iş yerindekilerle tartışmaya başladı.

TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

Vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ekibi sevk edildi. Olaya müdahale etmek isteyen ekiple de tartışan A.T. elindeki tüfekle ateş açtı. Polis memuru M.A. göğsünden, kıraathanede bulunan M.Ç. ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

AA-20230813-31911027-31911026-KAYSERIDE_KIRAATHANEYE_YAPILAN_SILAHLI_SALDIRIDA_1I_POLIS_2_KISI_YARALANDI

Yaralılar, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.T. gözaltına alınırken, olay yerinden yaya olarak kaçan M.T.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (AA)

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Kayseri silahlı saldırı

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