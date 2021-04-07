HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kayseri'de korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Kayseri'de korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

07.04.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de hafif ticari araç, demir yüklü kamyonete arkadan çarptı. Kazada kamyon kasasında yüklü demirlerin içine girdiği hafif ticari aracın sürücüsü Ümit Koçer (30) ile yanında bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'de korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 16.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Ümit Koçer yönetimindeki 46 HE 019 plakalı hafif ticari araç, kavşakta aynı yönde seyir halinde olan Mehmet Bahtiyar'ın kullandığı demir yüklü kamyonete çarptı.

79f4064a80b8257b853ae393e132f2e3

SÜRÜCÜ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet kasasında bulunan demirler, kayarak hafif ticari aracın camından içeri girdi. Kazada, sürücü Ümit Koçer ile yanında bulunan ve üzerinde kimliği çıkmayan kişi, araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu 2 kişi sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. İki kişinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
AVM çatısında intihar girişimi: 3 saat sonra ikna edilebildiAVM çatısında intihar girişimi: 3 saat sonra ikna edilebildi
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.