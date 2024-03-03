Kayseri'de korkunç olay! Önce silahla öldürdü sonra otomobili ile üzerinden geçti

Kayseri bugün bir vahşete tanıklık etti. Güvenlik görevlisi Yener Koçer tartıştığı eniştesi Sertan Temel'i tabancayla vurarak öldürdü. Katil zanlısı daha sonra otomobil ile eniştesinin üzerinden geçti. O anlar saniye saniye kaydedilirken, olay sonrası kaçan Koçer gözaltına alındı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde bir marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Yener Koçer ile eniştesi Sertan Temel arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
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