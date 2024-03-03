Kayseri'de korkunç olay! Önce silahla öldürdü sonra otomobili ile üzerinden geçti

Olay, saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde bir marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Yener Koçer ile eniştesi Sertan Temel arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





