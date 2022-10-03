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Kayseri'de kuaförde iğrenç olay! Şeytanın bile aklına gelmez: 'Kıyafetlerin uygun değil' dedi sonra ise...

03.10.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de iğrenç bir olay yaşandı. Saçlarını yaptırmak için bir güzellik merkezine giden 21 yaşındaki Dürdane N. isimli genç kızın kuaför çalışanı Emrah Ö. tarafından etek altı fotoğrafları çekildi. Genç kız durumu fark etmesiyle çığlık atarken Emrah Ö. fotoğraf çekmediğini iddia etti. Genç kızın şikayetçi olduğu Emrah Ö. soruşturma kapsamında alınan ifadesinde telefonun kamerasının kendiliğinden açıldığını öne sürdü. Şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kayseri'de kuaförde iğrenç olay! Şeytanın bile aklına gelmez: 'Kıyafetlerin uygun değil' dedi sonra ise...

İğrenç olay, Kayseri Melikgazi'de meydana geldi. Saçlarını yaptırmak için kuaföre giden genç kızın, çalışan tarafından etek altı fotoğrafları çekildi. Genç kadın, çalışan hakkında şikayetçi olurken 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan kuaför çalışanı telefonun kamerasının kendiliğinden açıldığını öne sürdü.

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SAÇLARINI YAPTIRMAK İÇİN KUAFÖRE GİTTİ

Olay geçtiğimiz Haziran ayında Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana geldi. 21 yaşındaki Dürdane N., isimli genç kız saçlarını yaptırmak için güzellik salonuna gitti. Güzellik salonunda çalışan 29 yaşındaki Emrah Ö., genç kızın saçlarını yapmaya başladı.

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ŞEYTANIN BİLE AKLINA GELMEZ: KIYAFETLERİN UYGUN DEĞİL

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre Emrah Ö., Dürdane N.'nin saçlarını bitirdikten sonra, kesimin güzel olduğunu bu nedenle güzellik salonunun İnstagram sayfasında paylaşmak istediğini söyledi. Genç kız paylaşımda bulunabileceğini söyleyince Emrah Ö., bu kez üzerindeki kıyafetlerin uygunsuz olduğunu elbise giymesi gerektiğini söyledi.

ETEK ALTI FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

Dürdane N., yanında bulunan kardeşine evden elbise getirmesini istedi. Bir süre sonra gelen Dürdane N., gelen elbiseyi güzellik salonunun lazer odasında giymek istedi. Bu sırada Emrah Ö. de saçlarında birkaç kırık olduğu bahanesiyle genç kızın bulunduğu odaya geçti. Emrah Ö., elindeki telefonla genç kızın etek altı fotoğraflarını çekmeye başladı. Dürdane N., fotoğraflarının çekildiğini fark edince çığlık atmaya başladı.

"KAMERA KENDİLİĞİNDEN AÇILDI"

Güzellik salonunda bulunan müşterilerin odaya gelmesi üzerine telaşa kapılan Emrah Ö., fotoğraf çekmediğini iddia etti. Dürdane N., fotoğraflarının gizlice çekildiğini belirterek karakolda şikayetçi oldu.

Şikâyet üzerine şüpheli hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Emrah Ö., genç kızın saçlarını düzeltmek için lazer odasına girdiğini bu sırada elinde bulunan telefonun kamerayı kendiliğinden açtığını iddia etti.

"İSTENEN CEZA BELLİ OLDU"

Savcılık telefonda yapılan incelemede Dürdane N.'ye ait özel fotoğrafların bulunduğunu belirledi. Yürütülen soruşturma sonunda sapık hakkında 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Şüpheli Kayseri Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kuaför Kayseri taciz
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