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Kayseri'de rehine krizi! 9 kişi polis operasyonuyla kurtarıldı

17.07.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de rehine krizi yaşandı. Melikgazi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, ailesinden 9 kişiyi evde rehin aldı. Rehin alınan 9 kişi özel harekat polislerinin operasyonu ile kurtarılırken, etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alındı.

Kayseri'de rehine krizi! 9 kişi polis operasyonuyla kurtarıldı

Melikgazi ilçesinde yer alan Çorakçılar Mahallesi Sokullu Caddesi üzerindeki bir binanın 5. katında meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olan Ö.K. çocukları, annesi ve eşinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi eve kilitleyerek rehin aldı. Ö.K.’nın kapıyı açmaması üzerinde evdekiler durumu polise bildirdi.

BALKONA ÇIKIP YARDIM İSTEDİLER

İhbar üzerine bölgeye ambulans, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde kalan şahıslar balkona çıkarak polis ekiplerinden yardım isterken, Ö.K. kapıyı açmadı.

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ÖZEL HAREKAT OPERASYON DÜZENLEDİ

Bunun üzerine binaya özel harekat polisleri sevk edildi. Koçbaşı ile kapıyı kırarak içeri giren özel harekat polisleri Ö.K.’yi gözaltına alırken, evdekiler de yara almadan kurtarıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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Kayseri
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