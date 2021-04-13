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Kayseri'de 'Riskli' olan kişiden şaşkına çeviren sözler: Hanım Covid çıktı, biz yaklaşmadık

13.04.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Erciyes Huzur-3 Uygulaması" kapsamında şüpheli araçlar ve şahısları kontrol etti. Uygulama noktasında HES kodu sorgulamasında 'riskli' olduğu ortaya çıkan vatandaş, "Yalan atacak halim yok. Riskli olabilirim, niye riskli? Hanim Covid çıktı, biz yaklaşmadık. Çocuk değiliz ki biz burada oyun oynayalım" diyerek kendini savundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipler, "Erciyes Huzur-3 Uygulaması" kapsamında belirlenen bölgelerde şüpheli şahıs ve araçları kontrol etti.

Araç ve şahısları sorgulayan ekipler, kural ihlali yapan kişilere cezai işlem uyguladı.

Uygulama noktasında bir aracın plakası olmadığı için sürücüsünü kontrol eden ekipler, şahsın HES sorgusunda 'riskli' grubunda olduğunu belirledi.

"HANIM COVID ÇIKTI, BİZ YANINA YAKLAŞMADIK"

Karantinada kalması gerekirken trafikte polis ekiplerine yakalanan şahıs, "Yalan atacak halim yok. Riskli olabilirim, niye riskli? Hanım Covid çıktı, biz yaklaşmadık. Bana da 10 gün rapor verdiler, 'iş yerine gitmeyeceksin' dediler. Çocuk değiliz ki biz burada oyun oynayalım" diyerek kendini savundu.

Polis ekipleri, şahsa 'karantina ihlali'nden cezai işlem uyguladı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kayseri

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