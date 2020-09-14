HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayseri'de vakaların yükselmesinin nedeni belli oldu: Akraba ilişkililerinin iyi olması

Kayseri'de vakaların yükselmesinin nedeni belli oldu: Akraba ilişkililerinin iyi olması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 13:52 | Son Güncelleme

Kayseri Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, koronavürs salgınıyla ilgili olarak, "Kayseri'de ticaretin yaygın yapılması, akraba ilişkilerinin iyi olması ve ziyaretlerin kesilmemesi vaka sayısını yükseltiyor" dedi.

Kayseri'de vakaların yükselmesinin nedeni belli oldu: Akraba ilişkililerinin iyi olması

Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, Kayseri'nin dinamik bir toplum olduğuna dikkat çekerek, "Özellikle aileler arası bağlar çok kuvvetli. Biz halen arkadaş oturmalarını terk edemedik. Düğünler, cenazeler, kına geceleri gibi etkinliklerde toplu halde bulunuluyor. İnsanlar zaman zaman bu samimi ortamda maske takmıyorlar, mesafe kurallarına uymuyorlar. Her türlü uyarımıza rağmen 'bize bir şey olmaz' mantığı ile yaklaşıyorlar" diye konuştu.

'BU DURUMUN PANDEMİNİN PİKİ OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ'

Koronavirüs salgınının her yaş grubunda görülebildiğini belirten Kılıç, "Bizim gördüğümüz şu; bugün en gencimizden, en yaşlıya kadar tabloyu ağır atlatan hastalarımız oldu. İlimizde gerekli tedbirler alınıyor. Bu durumun biz geçeceğini düşünüyoruz. Bu durumun pandeminin bir piki olduğunu tahmin ediyoruz. İnşallah Kayseri'de önümüzdeki günlerde vaka sayılarında ciddi azalma göreceğiz. Vakaların yükselmesi sadece Kayseri'ye ait değil. Tüm dünyada bu dönemde koronavirüste yaygın bir artış var. Kayseri'de ticaretin yaygın yapılması, akraba ilişkilerinin iyi olması ve ziyaretlerin kesilmemesi vaka sayısını yükseltiyor. Kafe, restoran gibi alanlarda insanlar dikkat edemeyebiliyor. İnsanlar unutmamalı ki virüsü taşıyan en yakınızdaki insan. Bunu bu şekilde düşünürseniz kendinizi korumanız daha kolay olur. Ben kendi adıma karşımdaki herkesi virüslü olarak düşünüyorum ve ona göre hiçbir yerde maskemi çıkarmıyorum" ifadelerini kullandı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı
Meteoroloji'den 7 il için toz fırtınası uyarısı!Meteoroloji'den 7 il için toz fırtınası uyarısı!
ÖSYM, KPSS 2020 cevap anahtarı için tarihi verdi!ÖSYM, KPSS 2020 cevap anahtarı için tarihi verdi!
En Çok Okunan Haberler
Pendik'te yolcu otobüsü devrildi
Pendik'te yolcu otobüsü devrildi
AK Partili Ünal'dan flaş anket açıklaması
AK Partili Ünal'dan flaş anket açıklaması
MasterChef'ten elenen isim belli oldu
MasterChef'ten elenen isim belli oldu
Bu transfer bir soygundur
Bu transfer bir soygundur
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
DSÖ'den korkutan açıklama! Önümüzdeki iki ayı işaret ettiler
DSÖ'den korkutan açıklama! Önümüzdeki iki ayı işaret ettiler
İlginizi Çekebilir
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Diğer Haberler
MSB: Hakkari'de EYP ve roketatar mühimmatı imha edildi
MSB: Hakkari'de EYP ve roketatar mühimmatı imha edildi
Antalya Belediyesi'nden Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Meteoroloji'den 7 il için toz fırtınası uyarısı! Toz fırtınası hangi illerde etkili olacak?
Meteoroloji'den 7 il için toz fırtınası uyarısı!
Son dakika! 21 ilde FETÖ operasyonu
21 ilde operasyon başlatıldı
Bursa'daki otel odasında tuzak! Kıskıvrak yakalandılar
Otel odasında tuzak! Kıskıvrak yakalandılar
Didim Belediye Başkanı'na tecavüz suçlamasında yeni gelişme!
Didim Belediye Başkanı'na tecavüz suçlamasında yeni gelişme!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.