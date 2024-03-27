Kayseri'deki o evle ilgili ihbar üzerine harekete geçildi! Tam 8 tane çıktı: 10 milyon yıllık...

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ay boyunca yapılan takip sonucunda Ç.Y.’nin Kocasinan ilçesi Erkilet Mahalle’sindeki ikametine baskın yapıldı.

Adreste yapılan aramada 10 milyon yıl öncesine ait Miyosen döneminden kalma 8 parça fosil ele geçirildi.

Müze yetkilerince yapılan incelemede 10 milyon yıl öncesi Miyosen döneme ait olduğu değerlendirilen fosillere el konuldu.

Ele geçirilen fosiller emniyette muhafaza altına alınırken, hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre işlem yapılan Ç.Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA/AA)

İŞTE ELE GEÇİRİLEN FOSİLLERİN FOTOĞRAFLARI



Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





