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Kayseri'den kahreden haber!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 14:42 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 uzman erbaş hayatını kaybetti, 2'si uzman erbaş olmak üzere 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BE 5255 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada, Kırklareli'nde uzman erbaş olarak görev yapan Seyit T. hayatını kaybederken, Y.S., E.S., O.S., V,S. ve A.K. yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslarla Develi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Seyit T.'nin cenazesi de incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Develi Kaza asker şehit

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EEEEEE....İLKELLİK UMURSAMAZLIK...KOYUNLUK DİZ BOYUU...NORMAL SONUÇ..?!!..
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