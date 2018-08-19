Kayseri'den kahreden haber!

Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BE 5255 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada, Kırklareli'nde uzman erbaş olarak görev yapan Seyit T. hayatını kaybederken, Y.S., E.S., O.S., V,S. ve A.K. yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslarla Develi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Seyit T.'nin cenazesi de incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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