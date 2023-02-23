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  4. Kayseri depremlerle sallandı! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan açıklama geldi…

Kayseri depremlerle sallandı! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan açıklama geldi…

23.02.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de meydana gelen küçük depremler korkuttu. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan bölgedeki fay kırıklarını gösteren bir harita paylaşarak 7.9 büyüklüğündeki depremin etkisiyle küçük depremciklerin bölgede yaşandığını belirtti.

Kayseri depremlerle sallandı! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan açıklama geldi…

Kayseri'de gece saatlerinde 3.1 ve 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, ilk deprem saat 01.54'te Hacılar ilçesine bağlı Karpuzsekisi Mahallesi'nde meydana geldi. Bu depremin ardından 05.45'te de yerin 5 kilometre derinliğinde İncesu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından, depremi hissettiklerini söylerken, meydana gelen depremlerde can ve mal kaybı meydana gelmediği öğrenildi.

“7,9’UN ETKİSİYLE BU KIRIKLAR DEPREMCİK ÜRETİYOR”

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da sosyal medya hesabı üzerinden Kayseri’de meydana gelen son depremlerle ilgili kısa bir değerlendirmede bulundu. Ercan yaptığı paylaşımlarda “Kayseri’de küçük DB açılma kırıkları var. Ayrıca Mersin’den gelen sol atımlı Ecemiş ile Divriği’ndan gelen Deliler kırığı Kayseri’de birleşiyor. Kayseri, Batıdaki Erkelet-İncesu ile Doğudaki Talas Kırıkları arasında kalıyor. M7,9’un etkisiyle bu kırıklar depremcik üretiyor” ifadelerini kullandı.

Ercan ayrıca Kayseri dolayında diri fay kırıklarını gösteren bir fay haritası da paylaştı:

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deprem Kayseri Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan

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