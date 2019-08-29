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Kayseri polis korosundan 30 Ağustos konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 21:18 | Son Güncelleme

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı '1845' isimli polis korosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser verdi.

Kayseri polis korosundan 30 Ağustos konseri

Muhammed KISIR/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı '1845' isimli polis korosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser verdi.
Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen konsere, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve çok sayıda davetli katıldı. Konserin şefliğini Samet Mutugan yaparken, koroda 8 kadın, 7 erkek toplamda 15 kişilik polis ekibi yer aldı. Konserde polis korosu 'Benim Bayrağım, Türk Polisi, Özel Harekat, Anadolum, Bahçe Duvarı ve Gesi Bağları' gibi türküleri seslendirdi. Davetliler konseri beğeniyle izledi.

FOTOĞRAFLI

Kayseri polis korosundan 30 Ağustos konseriKayseri polis korosundan 30 Ağustos konseriKayseri polis korosundan 30 Ağustos konseriKayseri polis korosundan 30 Ağustos konseri

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