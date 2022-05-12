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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek kimdir? Gökmen Çiçek ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

12.05.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün, Resmi Gazete'de bazı Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan atamalar yayımlandı. Çıkan haberlerin ardından Kayseri Valisi Gökmen Çiçek kimdir? Gökmen Çiçek ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek kimdir? Gökmen Çiçek ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Resmi Gazete'de yayımlanan 'atama kararları' sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Kayseri Valisi Gökmen Çiçek kimdir? Gökmen Çiçek ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? Ayrıntılar haberimizde...

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK KİMDİR?


Gökmen Çiçek 1978 yılında Kocaeli'de dünyaya geldi.

Gökmen Çiçek; ilk, orta ve lise eğitimini Gebze'de tamamladı. 2001 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

GÖKMEN ÇİÇEK HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

2004 Yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Kaymakamlık mesleğine başlayan Çiçek; Düzköy (Trabzon), Beydağ (İzmir) Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. 2005 – 2006 yılları arasında İçişleri Bakanlığı tarafından eğitim amaçlı gönderildiği, İngiltere Sheffield Üniversitesi'nde dil eğitimi ve İngiltere idari sistemi üzerine çalışmalarda bulunan Çiçek, yüksek lisans eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalında tamamladı. 2007 yılında Akıncılar (Sivas), Kaymakamlığına atanmasını müteakiben; Kemah (Erzincan) ve Güneysu (Rize)’da Kaymakam olarak görev yaptı.

2014 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından, Yılın İdarecisi seçilen Çiçek; sırasıyla İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde, Şube Müdürü, Personel Genel Müdürlüğünün çeşitli kademelerinde Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

26 Aralık 2018 tarihinde Personel Genel Müdürlüğü görevine atanan Çiçek, 9 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle atandığı Afyonkarahisar Valiliği görevine 18/06/2020 tarihinde başladı.

Gökmen Çiçek, 12 Mayıs 2022 tarihli Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle Kayseri Valisi olarak atandı.

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Kayseri
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