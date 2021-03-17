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  4. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: Gerekmedikçe sokağa çıkılmamasını istiyoruz

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: Gerekmedikçe sokağa çıkılmamasını istiyoruz

17.03.2021 15:00 | Son Güncelleme:
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Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: Gerekmedikçe sokağa çıkılmamasını istiyoruz

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kentin son bir haftada vaka sayısı en çok artan ilk 10 il arasında olduğunu söyleyerek, "Vatandaşlarımızın sokağa çıkma nedenlerini sorduğumuzda 'canım sıkıldı' diyor. Gerekmedikçe sokağa çıkılmamasını istiyoruz" dedi.

Vali Şehmus Günaydın, kentte 100 bin nüfusta görülen koronavirüs vaka sayısının 97,72'den 142,95'e yükselmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Vali Günaydın, Kayseri'nin son bir haftada vaka sayısı en fazla artan ilk 10 il arasında olduğunu söyleyerek, "Bunun nedenlerinin başında tedbirlerden uzaklaşmamız ve rehavete kapılmamız geliyor. Bir takım kısıtlamaların kaldırılmasıyla ortaya çıkan hareketliliğin çok fazla olduğunu, virüsün dolaşım hızının ilimizde yukarılara çıktığını üzülerek görüyoruz. Daha önce Kayseri olarak böyle bir durumla karşılaşmış, ele ele vererek bu sorunun üstesinden gelmiştik. Son zamanlarda hastanelerimizin pandemi servisine gelen hastalarımızın sayısında yüzde 80'nin üzerinde artış var. Bu çok büyük bir rakam. Bunun mutlaka aşağı çekilmesi lazım" dedi.

'DOĞRU BİLGİ VERMEYENLER VAR'

Filyasyon ekiplerine insanların yanlış bilgi verdiğini belirten Günaydın, "Bir takım kısıtlamaları kaldırdık. Esnaflarımızın, vatandaşlarımızın bu şekilde çalışmalarını arzu ettik; ama bizim bu dönem içinde tedbirlere uymaktan imtina ettiğimizi bir kez daha gördük. Tekrar aynı durumlarla karşılaşmamak için bizim sonuç alıncaya kadar tedbirlerden uzaklaşmamız lazım. Maalesef hala filyasyon ekiplerine doğru bilgi vermeyenler var. Virüsün yayılım hızını artıran bu davranıştan süratle uzaklaşmamız lazım. Filyasyon ekiplerinin soruları doğru bilgilerle cevaplandırılmalıdır. Sakladığımız her bilgi daha büyük tehdit oluşturacaktır" diye konuştu.

'CANIM SIKILDI' DİYOR'

Vali Günaydın, Büyükşehir Belediyesinin sıkıntıların fazla olduğu dönemde otobüslere ayakta yolcu almadığını söyleyerek, "Vatandaşlarımızın sokağa çıkma nedenlerini sorduğumuzda 'canım sıkıldı' diyor. Gerekmedikçe sokağa çıkılmamasını istiyoruz. Vatandaşlar can sıkıntısını gidermek için toplu taşıma araçları ile Cumhuriyet Meydanına geliyorsa bu son derece yanlış ve riskli bir durumdur. Gerekmedikçe toplu taşıma araçlarını kullanmayalım" ifadesini kullandı. Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç, açıklamanın ardından şehrin işlek cadde ve sokaklarında maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kayseri

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