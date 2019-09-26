Kayseri'de 7 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin dava

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobiliyle zikzak yaparak kazaya sebebiyet verdiği ve aynı aileden 7 kişinin yaşamını yitirmesine neden olduğu ileri sürülen firari sanığın duruşması görüldü.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ile müşteki avukatı hazır bulundu.

Trafik kazasında 4 kardeşini kaybeden müşteki Ahmet Üzüm, olayın üzerinden yaklaşık 2 yıl geçtiğini belirterek, "Olay açıktır. Sanığın bir an önce en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Müşteki avukatı, Gürcistan'da olduğu öne sürülen sanık Adnan Özdemir hakkında yurt dışı yakalama kararı çıkarılması talebini yineledi. Yakalama emrinin sanığın yakalanması için yeterli olmadığını belirten avukat, şunları söyledi:

"Buna ilişkin içtihatları da sunduk. Yakalama emrinin yurt dışında da uygulanması gerektiği kanaatindeyiz. Gürcistan'daki bir kişinin Türkiye'de yakalanmasını beklemek mağdurları daha da mağdur etmektedir, müvekkiller mağdurdur. 7 kişinin hayatına kasteden kişi olaydan bir gün sonra kaçmıştır. Sanık hakkında yurt dışında yakalama emri çıkartılmasında hukuken bir engel bulunmamaktadır."