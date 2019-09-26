HABER

Kayseri'de 7 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 15:32 | Son Güncelleme

Otomobiliyle zikzak yaparak sıkıştırdığı başka aracın ambulansla çarpışmasına ve aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu öne sürülen firari sanığın yargılanmasına devam edildi - Mahkeme, Gürcistan'da olduğu değerlendirilen sanık için yurt dışı yakalama kararı çıkardı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobiliyle zikzak yaparak kazaya sebebiyet verdiği ve aynı aileden 7 kişinin yaşamını yitirmesine neden olduğu ileri sürülen firari sanığın duruşması görüldü.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ile müşteki avukatı hazır bulundu.

Trafik kazasında 4 kardeşini kaybeden müşteki Ahmet Üzüm, olayın üzerinden yaklaşık 2 yıl geçtiğini belirterek, "Olay açıktır. Sanığın bir an önce en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Müşteki avukatı, Gürcistan'da olduğu öne sürülen sanık Adnan Özdemir hakkında yurt dışı yakalama kararı çıkarılması talebini yineledi. Yakalama emrinin sanığın yakalanması için yeterli olmadığını belirten avukat, şunları söyledi:

"Buna ilişkin içtihatları da sunduk. Yakalama emrinin yurt dışında da uygulanması gerektiği kanaatindeyiz. Gürcistan'daki bir kişinin Türkiye'de yakalanmasını beklemek mağdurları daha da mağdur etmektedir, müvekkiller mağdurdur. 7 kişinin hayatına kasteden kişi olaydan bir gün sonra kaçmıştır. Sanık hakkında yurt dışında yakalama emri çıkartılmasında hukuken bir engel bulunmamaktadır."

Sanık Adnan Özdemir hakkında çıkartılan yakalama emrinin devamı ile infazının
beklenilmesine ve sanığın yurt dışından temini yönündeki talebin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 23 Ocak 2020'ye erteledi.

- Olay

Atilla Hazar idaresindeki cenaze taşıyan 41 BD 308 plakalı özel ambulans, 26 Mart 2018'de Kayseri-Malatya kara yolu Mimsin kavşağı yakınında, otomobilin sıkıştırması sonucu karşı şeride geçtiği öne sürülen Mustafa Üzüm'ün kullandığı 38 E 4730 plakalı otomobille çarpışmıştı. Sürücü Üzüm ile araçtaki aynı aileden Mehmet (36), Safiye Nur (6), Hamza (8), Zehra (29) ve Soner Üzüm hayatını kaybetmişti. Hazar ve ambulanstaki acil tıp teknisyeni Ertan Dönmez ile otomobilde bulunan Kader Üzüm yaralanmıştı.

Yaralanan Kader Üzüm'ün, 8 gün tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 7'ye yükselmişti.

Kazaya neden olduğu iddia edilen otomobil, kent merkezindeki bir binanın otoparkında bulunmuş, sürücüsünün Gürcistan'a kaçtığı tespit edilmişti.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, zanlı Adnan Özdemir'in şehir içinde çok hızlı ve kontrolsüz seyrettiği, araçlar arasında makas attığı, orta şeritten sol şeride doğru ani manevra yaparak, Mehmet Üzüm'ün kullandığı araca çarptığı öne sürülmüştü.

Çarpmanın etkisiyle hakimiyetini kaybeden Üzüm'ün, otomobiliyle karşı şeride geçerek, Atilla Hazar'ın kullandığı ambulansla çarpıştığı belirtilen iddianamede, Özdemir'in, kazada asli kusurlu ve bilinçli taksirle hareket ederek ölüm ve yaralanmaya neden olmak suretiyle atılı suçu işlediği kaydedilmişti.

Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı! Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı!
Bağcılar'da deprem anı ve yaşanan panik kliniğin güvenlik kamerasındaBağcılar'da deprem anı ve yaşanan panik kliniğin güvenlik kamerasında
’Karacalar’ başıboş köpeklerin tehdidi altında’Karacalar’ başıboş köpeklerin tehdidi altında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
7 kişinin öldüğü trafik kazası dava Kayseri

En Çok Okunan Haberler

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da toplanma alanları nereler? Nasıl öğrenilir?

İstanbul'da toplanma alanları nereler?

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

İstanbul'da deprem sonrası okullar tatil mi? İstanbul Valiliği açıkladı

İstanbul'da deprem sonrası okullar tatil

Deprem sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Deprem sonrası İmamoğlu'ndan açıklama

İstanbul'daki depremde caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

İstanbul'da deprem sonrası büyük panik! Trafik kilitlendi (İBB yol durumu)

İstanbul'da büyük panik! Trafik kilitlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.