HABER

Kayseri’de aranan şahıs polisi karşısında görünce 5. kattan atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 08:28 | Son Güncelleme

Kayseri’de polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda polis ekiplerini karşısında gören 1 şüpheli, 5.

Kayseri’de aranan şahıs polisi karşısında görünce 5. kattan atladı

Kayseri’de polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda polis ekiplerini karşısında gören 1 şüpheli, 5. kattan atlayarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği’nce haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 40 kişinin yakalanmasına yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon başlatıldı. Operasyonda evlerde didik didik arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, Kayseri Devlet Hastanesi’nde bulunan adli tabiplikte geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Polisleri karşısında görünce 5. kattan atladı
Öte yandan, polis ekipleri sabahın erken saatlerinde başlayan operasyon kapsamında Ahi Evran Mahallesi 745. Sokak’ta bulunan bir apartmana girdi. Burada kesinleşmiş 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Murat A., polis ekiplerini karşısında görünce 5. kattan atladı. Ağır yaralanan Murat A., sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri de, olayın meydana geldiği apartmanda inceleme yaptı.

Kayseri’de aranan şahıs polisi karşısında görünce 5. kattan atladı

Kayseri’de aranan şahıs polisi karşısında görünce 5. kattan atladı

Kayseri’de aranan şahıs polisi karşısında görünce 5. kattan atladı

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeyi kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeyi kesince...
Siparişleri götürürken kazada can verdi Siparişleri götürürken kazada can verdi
Siparişleri götürürken kazada can verdi Siparişleri götürürken kazada can verdi 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump açık açık tehdit etti! 'Karşılığı ağır olur'

Trump açık açık tehdit etti! 'Karşılığı ağır olur'

Anket şirketlerinden canlı yayında İstanbul seçim açıklaması

Anket şirketlerinden canlı yayında İstanbul seçim açıklaması

Desteğini bu paylaşımla gösterdi

Desteğini bu paylaşımla gösterdi

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak, tam 19 kez...

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak, tam 19 kez...

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Hayatları karardı! 570 bin TL'lik dava

Hayatları karardı! 570 bin TL'lik dava

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

Siparişleri götürürken kazada can verdi

Siparişleri götürürken kazada can verdi

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımlarının ardından açıklama!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı'nın ayakkabısı bulundu

Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.