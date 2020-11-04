HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayseri’de bir şahıs otomobilinde kafasından vurulmuş halde bulundu

Kayseri’de bir şahıs otomobilinde kafasından vurulmuş halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 01:31 | Son Güncelleme

Kayseri-Erciyes yolunda bir şahıs, otomobilinin içinde kafasından vurulmuş halde bulundu.

Kayseri’de bir şahıs otomobilinde kafasından vurulmuş halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi Erciyes yolunda gerçekleşen olayda, yol ortasında duran bir otomobil görenler aracı kontrol etmek istedi.

Otomobile yaklaşan vatandaşlar, içerisinde başından vurulmuş ve hareketsiz yatan bir şahıs görünce polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmalarda, araç içerisinde kafasından vurulmuş halde bulunan kişinin Sedat Akbalık (33) olduğu belirlendi.

112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinde Sedat Akbalık’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayın faillerini bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız
Erdoğan'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması!Erdoğan'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması!
Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir?Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir?
En Çok Okunan Haberler
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 3 Kasım koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 3 Kasım koronavirüs tablosu
Depremden 1 saat önce denizde görünce şoke oldu
Depremden 1 saat önce denizde görünce şoke oldu
Araç sahiplerine önemli uyarı! Ücret ödemeyin
Araç sahiplerine önemli uyarı! Ücret ödemeyin
'Kutlamasıyla bir derdim yok ama...'
'Kutlamasıyla bir derdim yok ama...'
İşte depremde son durum ve yeni virüs tedbirleri
İşte depremde son durum ve yeni virüs tedbirleri
26 saat sonra enkazdan çıkarılan Helim Sarı hayatını kaybetti
26 saat sonra enkazdan çıkarılan Helim Sarı hayatını kaybetti
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Gözyaşları içerisinde izlediler! Yıkım sırasında 8'inci kattan kedi aşağıya atladı
Gözyaşları içerisinde izlediler! Yıkım sırasında 8'inci kattan kedi aşağıya atladı
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Diğer Haberler
İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarının bu gece bitirilmesi planlanıyor
Deprem bölgesinden sıcak gelişme! Bu gece sonlandırılıyor
İzmir'de 4.1 büyüklüğünde korkutan deprem
İzmir'de 4.1 büyüklüğünde korkutan deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması!
Erdoğan'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması!
Bakan Koca'dan peş peşe koronavirüs uyarıları: Kimseyi atlamayın
Bakan Koca'dan peş peşe koronavirüs uyarıları: Kimseyi atlamayın
Antalya'da 2 metrelik şüpheli müzik aleti kutusu polisi alarma geçirdi
2 metrelik şüpheli müzik aleti kutusu polisi alarma geçirdi
Bakan Kurum'dan İzmir'deki hasar tespit çalışmalarına ilişkin paylaşım
İzmir'deki çalışmalara ilişkin dikkat çeken paylaşım
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.