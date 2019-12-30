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  4. Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 08:38 | Son Güncelleme

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 9 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, şehir merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Suriye ve Irak'ta örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ gözaltı Kayseri terör

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