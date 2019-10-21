Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 12 Temmuz'da terör örgütünün "kılcal damarları" diye tabir edilen, örgüt adına çalışan ve deşifre olmamış "mahrem imamlara" yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 zanlının ifadeleri ile dosya incelemeleri sonucu, 5 şüphelinin daha yeni örgüt yapılanması içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, zanlıların yakalanması için Kayseri ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

- Operasyon

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 12 Temmuz'da Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Afyonkarahisar ve Erzurum'da düzenlenen operasyonda, terör örgütünün bölge sorumlularından M.A.Ç'nin de aralarında bulunduğu çeşitli meslek gruplarından 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.