Kayseri'de hırsızlık operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 5 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Kayabağ Mahallesi'nde M.T'ye ait evden hırsızlık olayının zanlılarının Ö.K, N.Y, E.Y. ve O.Y. olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, zanlıları bir otomobilde yakaladı. Araçta, evlerden çalınan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Zanlıların, daha önce de 4 evden hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.K, N.Y. ve E.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

