Kayseri'de otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, Kayseri-Sivas karayolunun 30'uncu kilometresi Lalebeli mevkiinde meydana geldi. Eyüp Kol (22) yönetimindeki 06 HA 4260 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücüsü Eyüp Kol ile yanındaki babası İbrahim (58), annesi Tebrik (48), kardeşleri Rana (9) ve Feride Kol (8) yaralandı.
Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
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