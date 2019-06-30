HABER

Kayseri'de şelaleye düşen genç kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 23:53 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Develi ilçesindeki Homurlu Şelalesi'ne ailesiyle birlikte pikniğe gelen ve dengesini kaybederek kayalıklardan suya düşen Serkan Turan Timurbuğa (18), kayboldu. Timurbuğa'yı arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.  Olay, öğleden sonra, ilçeye bağlı Yukarı Künye Mahallesi'nde meydana geldi. Homurlu Şelalesi'ne ailesiyle birlikte pikniğe gelen Serkan Turan Timurbuğa, iddiaya göre şelalenin üst tarafındaki kayalıklarda gezerken dengesini kaybedip, suya düştü.

Kayseri'de şelaleye düşen genç kayboldu

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Develi ilçesindeki Homurlu Şelalesi'ne ailesiyle birlikte pikniğe gelen ve dengesini kaybederek kayalıklardan suya düşen Serkan Turan Timurbuğa (18), kayboldu. Timurbuğa'yı arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Olay, öğleden sonra, ilçeye bağlı Yukarı Künye Mahallesi'nde meydana geldi. Homurlu Şelalesi'ne ailesiyle birlikte pikniğe gelen Serkan Turan Timurbuğa, iddiaya göre şelalenin üst tarafındaki kayalıklarda gezerken dengesini kaybedip, suya düştü. Ailesi durumu AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirirken, Timurbuğa gözden kayboldu. Olay yerine gelen ekipler, Timurbuğa'yı bulmak için arama çalışması başlattı. Çalışmaların hala devam ettiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kayseri'de şelaleye düşen genç kaybolduKayseri'de şelaleye düşen genç kaybolduKayseri'de şelaleye düşen genç kayboldu

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Makas atan araç ortalığı birbirine katıp kaçtıMakas atan araç ortalığı birbirine katıp kaçtı
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralıKahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Emniyeti'nden Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

İzmir'de korkunç kaza! 2 ölü

İzmir'de bu sabah! Korkunç...

Antalya'da ilginç görüntü! Tam 500 aile...

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.