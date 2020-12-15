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Kayseri’de suç örgütü operasyonu: 13 gözaltı

15.12.2020 14:51 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de suç örgütü operasyonu: 13 gözaltı

Kayseri’de polis özel harekatında yer aldığı 32 ekibin katıldığı eş zamanlı operasyonda silahlı örgüt, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarıyla ilgili olarak 13 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ’silahlı örgüt’, ’yağma’, ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçları ile ilgili olarak 3 aylık yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunca, özel harekat polisleri ile beraber 32 ekibin katılımıyla 14 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kayseri’de polis özel harekatında yer aldığı 32 ekibin katıldığı eş zamanlı operasyonda silahlı örgüt, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarıyla ilgili olarak 13 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ’silahlı örgüt’, ’yağma’, ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçları ile ilgili olarak 3 aylık yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunca, özel harekat polisleri ile beraber 32 ekibin katılımıyla 14 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 13 şüpheli şahıs yakalanırken, şüphelilerin ev, iş yeri ve araç aramalarında ise 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi. Ayrıca, operasyon kapsamında farklı bir suçtan aranan şahıs da yakalandı.
Gözaltına alınan 13 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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