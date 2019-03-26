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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 11:53 | Son Güncelleme

Bir otomobilde 735 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - İki şüphelinin yakalandığı operasyonu polis kamerası kaydetti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir otomobilde 735 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kiralık araçla kente uyuşturucu madde getirileceği ihbarı alan Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, 06 AAF 176 plakalı hafif ticari aracı takibe aldı.

Kent merkezinde durdurulan araçtaki M.G. (43) ve S.G. (47) gözaltına alındı. Dedektör köpek yardımıyla araçta yapılan aramada, motor kısmına gizlenmiş 735 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Operasyon anı, polis kamerasıyla kaydedildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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2 gözaltı Araca operasyon Kayseri metanfetamin

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