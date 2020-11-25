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Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

25.11.2020 09:26 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Kayseri’nin İncesu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alınırken, 2 kilo 412 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 7 kişi gözaltına alındı.

Kayseri’nin İncesu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alınırken, 2 kilo 412 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 7 kişi gözaltına alındı. Şahısların yapılan ev, üst ve araç aramasında 2.412 gram metamfetamin, 15 fişek satışa hazır vaziyette metamfetamin maddesi, 4 parça halinde 15 gram bonzai maddesi, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 14 fişek, 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi.
Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

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