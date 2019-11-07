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Kayseri'de yargılanan eski askeri öğrenciden "FETÖ hayatımı kararttı" itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 15:38 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı yargılanan 4 sanık, bir yıl 6 ay 22 gün ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı - Eski askeri öğrenci sanık F.G: - "Hafta sonu izinlerinde benimle görüşmek istiyorlardı. Ben de görüşmemek için okulda bilerek disiplin cezası alıyordum. Hayatımı kararttılar, geleceğimle oynadılar"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan ve örgütün hayatını kararttığını belirtip etkin pişmanlıkta bulunan eski askeri öğrenciye 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanık eski askeri öğrenci F.G. ve avukatı hazır bulundu.

Örgütün mahrem imamları ile sabit hatlardan ardışık aranarak görüştüğü iddiasıyla yargılanan sanık F.G, etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini anlattığını söyledi.

Şu anda bir markette çalıştığını ifade eden F.G, askeri okula gitmesinde örgütün etkisi olmadığını ileri sürerek, "Örgütle 2-3 aylık bir irtibatım oldu. Bunların terör örgütü olduğunu bilmiyordum. Benden 'Akif' isimli örgüt mensubu sorumluydu. Okulda, ima ile namaz kılmamı istedi. Bundan dolayı örgütten soğudum ve ayrıldım. Kurtulmak için hattımı değiştirdim aileme ulaşarak irtibat kurmaya çalıştılar. Hafta sonu izinlerinde benimle görüşmek istiyorlardı. Ben de görüşmemek için okulda bilerek disiplin cezası alıyordum. Hayatımı kararttılar, geleceğimle oynadılar." diye konuştu.

Savcı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını ve etkin pişmanlıktan yararlandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık F.G'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan önce 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi, daha sonra etkin pişmanlığını kabul ederek 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan, aynı örgüt kapsamında başka bir dosyadan tutuksuz yargılanan sanık N.A. da etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini anlattı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanığa önce 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi, daha sonra etkin pişmanlık kapsamında cezayı 3 yıl 1 ay 15 güne indirdi.

- İhraç akademisyene FETÖ'den ceza

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklar Abdullah Gül Üniversitesinden (AGÜ) ihraç Dr. Öğr. Üyesi Davut Aktaş ve polis memuru Recep Yıldırım ile avukatları hazır bulundu.

HTS kayıtları ve WhatsApp yazışmaları nedeniyle yargılanan sanık Aktaş, mahkeme başkanı tarafından son sözünün sorulması üzerine diyeceği bir şey olmadığını ifade etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında ele geçirilen ve örgütün mahrem yapılanmasının yer aldığı listede ismi bulunan sanık Yıldırım ise suçlamaları kabul etmedi.

Örgütle herhangi bir bağı olmadığını öne süren sanık Yıldırım, "Ülkemi ve vatanımı seviyorum. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Aktaş ve Yıldırım'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

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