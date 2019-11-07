Kayseri'de yargılanan eski askeri öğrenciden "FETÖ hayatımı kararttı" itirafı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan ve örgütün hayatını kararttığını belirtip etkin pişmanlıkta bulunan eski askeri öğrenciye 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanık eski askeri öğrenci F.G. ve avukatı hazır bulundu.

Örgütün mahrem imamları ile sabit hatlardan ardışık aranarak görüştüğü iddiasıyla yargılanan sanık F.G, etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini anlattığını söyledi.

Şu anda bir markette çalıştığını ifade eden F.G, askeri okula gitmesinde örgütün etkisi olmadığını ileri sürerek, "Örgütle 2-3 aylık bir irtibatım oldu. Bunların terör örgütü olduğunu bilmiyordum. Benden 'Akif' isimli örgüt mensubu sorumluydu. Okulda, ima ile namaz kılmamı istedi. Bundan dolayı örgütten soğudum ve ayrıldım. Kurtulmak için hattımı değiştirdim aileme ulaşarak irtibat kurmaya çalıştılar. Hafta sonu izinlerinde benimle görüşmek istiyorlardı. Ben de görüşmemek için okulda bilerek disiplin cezası alıyordum. Hayatımı kararttılar, geleceğimle oynadılar." diye konuştu.