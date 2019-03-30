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Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 13 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 09:43 | Son Güncelleme

Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 13 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 8 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Kayseri-Malatya kara yolunun 80. kilometresinde 8 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada 34 BC 054 plakalı otomobilin sürücüsü Ramazan Özdemir, araçta bulunan Remziye, Ferit, Azat, Zozan ve Elif Özdemir ile 38 YP 734 plakalı otomobilin sürücüsü Halis Boztaş, araçta bulunan Uyar, Mustafa ve Vasfi Eğdemir, Ecrin Boztaş, İsmail Özlü ve Fırat Girgin yaralandı.

Yaralılar, Pınarbaşı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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8 araç Pınarbaşı zincirleme kaza

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