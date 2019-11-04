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Kayseri'deki zehirlenme şüphesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 12:39 | Son Güncelleme

Asker eğlencesine katılan 20 kişinin sahte alkolden zehirlendikleri iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında bir şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de asker eğlencesine katılan 20 kişinin sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, asker eğlencesine katılan 20 kişinin sahte alkolden zehirlendikleri iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

Bu kapsamda, arkadaş grubunun sahte alkolü temin ettikleri Battalgazi Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, alkol yapımında kullanılan ve üzerinde ibare bulunmayan 5 litre kapasiteli alkol bidonu, litrelik ölçek kapları, ağzı kapalı kömür tozları ve kullanılmış ıslak kömür tozları ele geçirildi.

Polis ekipleri, sahte alkol yaptığı ileri sürülen M.C'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, hastanede tedavi gören 6 kişiden 3'ü daha taburcu edildi.

Mimar Sinan Mahallesi'nde asker eğlencesi yapmak için dün bir araya gelen 20 arkadaş, baş dönmesi ve bulantı şikayetiyle çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmış, 14'ü taburcu edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
gözaltı Kaçakçılık Sahte alkol

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